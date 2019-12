Calciomercato Inter | Marotta accelera per due rinforzi a gennaio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)per duenonostante l’eliminazione dalla Champions Leaguelavora sotto traccia, nonostante la recente e cocente eliminazione dalla Champions League. L’, infatti, si muove – secondo La Gazzetta dello Sport – per prendere duedi qualità in vista del mercato di. Contatti avviati da tempo per Kukusevski, base di partenza i circa 40 milioni di euro chiesti dall’Atalanta. La prima richiesta del Chelsea riguardo Marcos Alonso, invece, è stata di 35: per questo il club nerazzurro starebbe pensando a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Il presidente del #Flamengo: 'Accordo con l'#Inter per #Gabigol'. Ma da Milano smentiscono... #Calciomercato - GoalItalia : L'Inter non cambia idea su Gabigol: 'Abbiamo un attacco numeroso, ma vale molto' ?? - DiMarzio : La #Fiorentina cambia modulo. E a gennaio nuovo tentativo per #Politano dell'#Inter | #calciomercato -