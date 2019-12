Atalanta | Percassi | «Champions? E’ stata la serata perfetta»

Leggi la notizia su calcionews24

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, commenta il brillante risultato degli orobici in Champions League. Luca Percassi ha commentato la qualificazione agli ottavi di Champions League dell'Atalanta. Ecco le parole del dirigente orobico riportate da Tuttomercatoweb.com. «La Dinamo vinceva 3-1 al novantesimo, l'epilogo del 3-3 ha tenuto aperto una qualificazione che era insperata fino a quel momento. L'Atalanta va oltre l'immaginazione, siamo partiti con una grande speranza, ma le situazioni possono anche non verificarsi. È straordinaria».

