LineageOS passa il testimone a Magisk per l’implementazione superuser: niente più AddonSu (Di mercoledì 11 dicembre 2019) AddonSu, i pacchetti per garantire i permessi di root alle applicazioni Android creati dagli sviluppatori di LineageOS, non saranno più disponibili a partire da LineageOS 17: ADB, Magisk e Magisk Manager saranno i "nuovi" metodi ufficiali per ottenere i permessi di root. L'articolo LineageOS passa il testimone a Magisk per l’implementazione superuser: niente più AddonSu proviene da TuttoAndroid.

