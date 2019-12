Fedez | multa in arrivo dopo le accuse a J-Ax e Rovazzi

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)l’intervista scandalo disui motivi della sua lite con J-Ax e, al rapper è arrivato il conto: per aver violato un accordo di riservatezza dovrà pagare una salatissima penale.per J-Ax eIn un’intervista scandalo a Peter Gomez,ha rivelato i motivi dietro alla sua lite dagli ex amici e soci in affari J-Ax e Fabio. Il rapper marito di Chiara Ferragni ha rivelato che i due lo avrebbero “tradito”, passando alle sue spalle alla società del suo ex manager. Nell’intervistaha rivelato svariate cose, tra cui il fatto chenon gli avesse fatto neanche gli auguri per la nascita di suo figlio Leone Lucia Ferragni. Adesso sembra che il rapper sarà costretto a pagare una salatissimaper aver violato un accordo di riservatezza, nel quale era specificato che non avrebbe dovuto parlare di quanto ...

italiaserait : Fedez parla della rottura con Rovazzi e J-Ax,, ora rischia una multa salata - infoitcultura : Multa salata per Fedez dopo le rivelazioni sulla rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi? - Daniela_Caruso : #Fedez, le rivelazioni su #JAx e #Rovazzi gli costano caro: ecco perché -