Ex Ilva | Mittal ai sindacati | 3 500 in cassa integrazione

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Arceloralza il tiro. Nel pomeriggio dell'11 dicembre ha comunicato aiche a seguito della prevedibile...

agorarai : Ex #Ilva 'Mi fa specie la destra sociale, questo sovranismo che grida prima gli italiani e poi si schiera con gli i… - redazioneiene : .@gaetanopecoraro vola in Belgio per raccontare il dramma degli ex dipendenti di ArcelorMittal, che ora ne vuole li… - CarloCalenda : Allora mi pare di capire da lettura giornali che su #Ilva torna lo scudo ma solo dopo aver concesso a Mittal la qua… -