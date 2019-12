Choc in FIGC, si è dimesso il capo della Procura Giuseppe Pecoraro (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il capo della Procura, Giuseppe Pecoraro, si è dimesso annunciando la sua decisione direttamente al presidente Gravina Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Pecoraro, si è appena dimesso comunicando la sua decisione al presidente Gabriele Gravina. La FIGC, in una nota, parla di “dimissioni dall’incarico per motivi personali”. Era stato nominato a capo della Procura Federale il 31 agosto 2016. Gravina l’ha salutato così: «Grazie per il lavoro proficuo svolto con reciproca soddisfazione in questi anni. formulando nello stesso tempo i migliori auspici per il futuro» Leggi su Calcionews24.com

