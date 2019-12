Vitulano | Matarazzo | “Restiamo umili e concentrati | il primato non deve distrarci”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Prosegue senza sosta la marcia delin cima alla classifica del girone C del campionato di Prima categoria. Un percorso importante e significativo quello che stanno intraprendendo i ragazzi del tecnico Aucone, i quali, in dieci partite finora disputate, sono stati bravi a conquistare bene ventisei punti, tre in più sulla seconda della classe Tufara Valle. I numeri non sono così poi tanto sfavillanti, ma più che efficaci per una squadra che, ricordiamo, non è assolutamente partita per vincere il campionato. “Siamo orgogliosi e soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora – chiosa il capitano nerovedere Cosimo-, ma non siamo per nulla appagati. Stiamo andando oltre alle più rosee aspettative, visto e considerato che il nostro vero obiettivo è quello di raggiungere una salvezza tranquilla. Detto questo, siamo primi e ...

