Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019), almeno per ora, non sembra destinato ad avere un sequel, maè disponibile a tornare in sala di doppiaggio.potrebbe avere un sequel, almeno seil desiderio dell'attore, che ha svelato quanto sarebbe felice di tornare in sala di doppiaggio. Il film animato prodotto da Pixar Animation Studios è statonel 2007 ed è stato diretto da Brad Bird., che racconta la storia del simpatico topolino chef Remy, non è mai stato al centro di un potenziale sequel, almeno fino a questo momento.ha ora rivelato che sarebbe disponibile a tornare al lavoro: "Assolutamente! Ogni possibilità relativa a un possibile sequel didipende dal fatto che Brad Bird dovrebbe ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ratatouille: Patton Oswalt vorrebbe venisse realizzato un sequel! -