Nba in tv a Natale gratis e in chiaro | orari | programma e guida su Cielo

forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons, Joel Embiid, James Harden, Russell Westbrook sono solo alcune delle stelle della NBA che illumineranno ildei tanti appassionati di basket. Quest’anno il regalo è anche doppio, perchè due partite del classico NBA Christmas Day saranno visibili anche insu. Per tutti gli amanti della lega più bella ed affascinante del mondo ci sarà la possibilità di vedere due partite natalizie sul canale di proprietà di SKY, ma visibile a tutti sul 26 del digitale terreste. Le due partite in questione sono quella delle 21.00 (Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks) e quella delle 23.00 (Golden State Warriors-Houston Rockets). Grandissima attesa per lo scontro tra Sixers e Bucks, visto che si affrontano due delle grandi favorite per la conquista del titolo nella Eastern Conference. Potrebbe essere anche l’antipasto della serie ...

Tvottiano : @enrick81 @Veronique__94 @ciro_clienti @CIAfra73 @famigliasimpson @tw_fyvry @napoliforever89 @BALDINIPAOLA… - 89FL : Chicago che fa già i regali di Natale #DubNation #BullsNation #nba -