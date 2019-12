Le Iene tornano all’attacco sul concorso di Conte | altri due documenti potrebbero

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Due: la seconda parte del progetto di parcella e l’unica parcella emessa per quell’incarico. Con questi duele, Antonino Monteleone e Marco Occhipinti,sulla vicenda che vede protagonista Giuseppeper dimostrare l’incompatibilità di Guido Alpa come giudice delcon cui l’attuale premier diventò professore universitario. Secondo iin mano alle, che verranno mostrati stasera su Italia 1, l’avvocato Giuseppee il professor Guido Alpa avrebbero collaborato nella causa civile in cui difendevano il Garante della Privacy. E non erano solo “coinquilini” come ha dichiarato il premier. Il documento pubblicato da LeOggi verrà mostrato un nuovo documento inedito: «la seconda parte del progetto di parcella firmato da Alpa e da, in cui c’è la lista delle prestazioni ...

redazioneiene : Dovevano combattere Cosa Nostra con il sequestro dei beni: Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli tornano a parlarci de… - silviagandellin : RT @redazioneiene: Dovevano combattere Cosa Nostra con il sequestro dei beni: Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli tornano a parlarci dell’an… - VeritaxRoberto : Le iene tornano a parlare di Rigopiano e dei presunti depistaggi - VIDEO - -