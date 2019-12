Conte e i fantasmi della crisi di governo | «Serve un rilancio» L’avvertimento a Di Maio

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’orizzonte delsi è allungato almeno fino a gennaio 2020, dopo che il premier Giuseppeha raccolto l’invito dem per una «verifica di maggioranza» che ritrovi «un», come ha precisato lui stesso in un’intervista al Corrieresera, con una «agenda per il 2023» che punta a riduzione delle tasse, soluzione delleindustriali più scottanti come Alitalia ed ex Ilva e rapporti tra alleati. Queste almeno le speranze. Negare che di errori finora siano stati fatti però è impresa impossibile e per certi aspetti inutile.minimizza parlando di «qualche segno di incertezza», dopo che nelle ultime settimane «il dibattito pubblico non ci ha fatto bene, perché ha restituito l’immagine di una maggioranza in cui sono tanti i tentativi di rimarcare uno spazio politico autonomo, di appuntare bandierine. Dobbiamo correre tutti insieme». Delle bandierine ...

monster_chonja : @figuredisfondo @_hackbunny tra l'altro le grandi masse di profughi si muovono soprattutto lungo la balkan route, f… -