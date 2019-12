Colesterolo alto | i rischi a lungo termine per i più giovani

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 10 dicembre 2019) In caso disono soprattutto i soggetti(under 45) a correre ilo di avere a che fare, anche a, con ictus e infarti. Questa è la principale conclusione di uno studio condotto da un team di esperti tedeschi guidati dal Professor Stefan Blankenberg dell’University Heart & Vascular Center di Amburgo. I dettagli di questo ampio lavoro scientifico, uno dei più poderosi del settore, sono stati pubblicati sulle pagine della prestigiosa rivista scientifica The Lancet. Come appena accennato, si tratta di uno studio con pochi precedenti in letteratura medica. L’equipe scientifica che lo ha gestito ha eseguito quella che, oggi come oggi, rappresenta l’analisi più completa delo adi malattie cardiovascolari correlate a livelli elevati dinon-HDL (i suoi valori sono considerati più affidabili del solo ...

dimmidove : RT @GUARDIACIVICA: Colesterolo alto: anche per gli under-45 è molto alto il rischio di infarto e ictus -> - Specchio_reflex : @lemon_stra Mannaggia ho il colesterolo alto, altrimenti avrei citofonato...azz - GQitalia : Un under 45 con il colesterolo alto ha il 29% di probabilità di andare incontro a un infarto -