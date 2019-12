Via libera al Mes A una condizione

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Condizionare l’adozione di ogni decisione vincolante in merito alla revisione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) alla finalizzazione, ancora non conclusa, del suo processo di riforma attraverso la definizione delle regole e delle procedure delle Clausole di azione collettiva evitando l’applicazione dei principi della single limb Cacs”. E’ uno degli impegni che la maggioranza indica al governo nella bozza di risoluzione sul Mes che dovrebbe essere votata mercoledì in Parlamento.La maggioranza “impegna il governo” ad “approfondire i punti critici” del pacchetto di riforme che include il Mes e “in particolare” escludere “in ogni caso interventi di carattere restrittivo sulla dotazione di titoli sovrani da parte di banche e istituti finanziari e comunque la ponderazione dei titoli di stato ...

