Una signora lascia fuori dalla porta una sorpresa per il ragazzo che fa una consegna

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Questa vicenda è accaduta a Middletown, Delaware, negli Stati Uniti d’America e la protagonista è laKathy Ouma che ha deciso diresuaun cesto pieno di dolci e bevande per ilche le fa le consegne Amazon. Laapprezza molto il lavoro di questi ragazzi e vuole far loro arrivare tutta la sua gratitudine per lavorare molto e bene soprattutto nel periodo natalizio quando le consegne certamente si intensificano. Lahato così dietro ladella sua casa un cesto pieno di leccornie e un biglietto con su scritto così: “UPS, USPS, AMAZON, FEDEX – per favore, prendi alcune chicche per divertirti durante il tuo percorso. Grazie per aver reso facile lo shopping natalizio. La famiglia Ouma“. Laha poi filmato la reazione delche, dopo aver letto il messaggio, molto contento ha scelto qualcosa dal cesto ed ...

