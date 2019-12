Un giocatore ha trascorso 24 ore di fila a giocare The Legend of Zelda | Ocarina of Time

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lo YouTuber SwankyBox è un grande fan di TheOfOf, il classico gioco di ruolo N64. Da bambino giocava per ore, ore e ore, esplorando ogni centro del mondo anche semplicemente per rilassarsi. Di recente ha quindi deciso di provareOfin un modo completamente nuovo, usando la realtà virtuale. E lo ha fatto per 24 ore di, anche dormendo e mangiando nel mondo di gioco in VR.Potreste essere un po'confusi suOfin VR. No, la versione N64 originale non aveva una modalità VR nascosta. Invece, questa versione del gioco è stata creata dal modder N64 e dal super fan Kaze Emanuar e consente a chiunque diuna versione modificata del titolo in VR.a un gioco creato per N64 in VR non è facile. Per cominciare, non puoi davvero girarti e guardare dietro di te, perché dietro Link non viene visualizzato nulla. Un altro problema ...