TRIALS OF MANA si mostra in un nuovo Trailer

gamerbrain

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Square Enix Ltd. oggi offre ai giocatori maggiori informazioni sull’avventura di due dei suoi sei eroi, Duran e Angela, in unper l’attesissimoof™. Il video parla delle storie di Duran, un giovane soldato impulsivo del regno di Valsena che vuole vendicarsi del Crimson Wizard, e di Angela, la principessa ribelle del magico regno di Altena che tende a fare delle scenate per richiamare l’attenzione mentre deve fare i conti con le sue responsabilità all’ombra di sua madre. Prossimamente verranno pubblicati altrisui quattro eroi giocabili rimanenti: Hawkeye, Riesz, Kevin e Charlotte.ofnarra la storia di sei eroi che combattono contro le forze del male che minacciano un mondo in cui ilè stato indebolito. I giocatori creeranno diverse esperienze formando una ...