Terremoto nel Mugello | decine di scosse | la più forte di magnitudo 4 5

(Di lunedì 9 dicembre 2019)neldi, la piùdelle quali di4.5, hanno fatto tremare la terra stanotte in provincia di Firenze. L’ipocentro, secondo quanto riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato segnalato ad una profondità di 9 chilometri. Coinvolti diversi comuni, segnalati danni ad alcuni edifici e scuole chiuse (inclusi gli asili nido) a Borgo San Lorenzo, Barberino del, Scarperia, Vernio, Marradi e Vicchio. Nessun danno a Prato, dove le scuole rimangono regolarmente aperte. Per consentire tutte le verifiche del caso, sospeso il traffico ferroviario sul nodo di Firenze, bloccato il traffico regionale e anche l’Alta Velocità tra Firenze e Bologna. Tante persone sono scese in strada per paura, tra queste anche il sindaco di Scarperia San Piero, Federico Ignesti: "La scossa di4.5 ha fatto davvero paura", ha ...

Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto: paura nel #Mugello, sisma 4.5. Stop treni, scuole chiuse. Alcune case lesionate -