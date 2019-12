Smog Torino | scatta il livello arancione | stop ai diesel Euro 4

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il Comune dirende noto che, per la prima volta dal 1 ottobre scorso (data in cui sono entrati in vigore i provvedimenti di contenimento della qualità dell’aria previsti dall’accordo di Bacino padano) l’asticella delle limitazioni del traffico più inquinante passa al. Si aggiunge così alle limitazioni permanenti il blocco dei4 dalle 8 alle 19 tutti giorni, dal 10 al 12 dicembre (per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva, il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19). Dal 5 dicembre ildelle micropolveri nell’aria diha superato ildei 50 microgrammi al metro cubo, mantenendosi costante sopra tale soglia. Queste le limitazioni permanenti in vigore: autoveicoli di classe0 (tutte le alimentazioni: benzina,, metano, gpl) sia per il trasporto persone, sia per il trasporto merci, ferme ...

