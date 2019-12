Fortnite in arrivo su Android?

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sembra proprio che Epic Games stia per fare dietrofront e portare il suosul Play Store.Come possiamo vedere, infatti,è uno dei giochi più popolari e remunerativi degli ultimi anni, e fin ora per scaricare il gioco sui nostri smartphonedovevamo bypassare il Play Store, passando per il sito di Epic Games.I motivi per questa scelta sembrerebbero essere dati dalla volontà di espandere ulteriormente la base di utenti, anche a costo di cedere il 30% dei ricavi dalle transazioni a Google. L'del gioco sul PlayStore ne aumenterebbe anche la sicurezza, in quanto attualmente per installarlo bisogna abilitare l'installazione di apk esterni dalle impostazioni del nostro telefono, impostazione che serve proprio ad evitare di installare apk possibilmente fraudolenti.Leggi altro...

