Rog | «Grande punto Vi svelo un retroscena sulla rimonta» – VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Marko Rog parla della belladel Cagliari contro il Sassuolo: ecco le parole del centrocampista croato –(dal nostro inviato al Mapei Stadium) – Marko Rog è uno dei protagonisti di questo Cagliari. In zona mista, il centrocampista croato ha spiegato la genesi dellacontro il Sassuolo. «Non smettiamo mai di crederci, nel primo tempo non stavamo bene, abbiamo sofferto troppo. Negli spogliatoi ci siamo messi d’accordo e abbiamo provato are. Rigore? Avevo già fiducia in Rafael, poi Berardi ha preso la trasferta. Mi dispiace saltare la gara contro la Lazio». Leggi su Calcionews24.com

Gin_Rog : RT @Deputatipd: Un #uomoforte, con poteri al di sopra del Parlamento. Questo, secondo il rapporto #Censis, sarebbe il desiderio di molti ci… - Clockwoork : I @MOBA_ROG sono vicinissimi al loro primo trofeo, e con una rosa che non ha nulla a che vedere con il MOBA delle o… - Homers_howl : RT @MarcoCiarmatori: @Rog_2 Io adoro il loro modo di dirti in anticipo ciò che è bene, (Obama) e ciò che è male (Trump). Indipendentemente… -