Parma | Sepe | «Rigore parato? Un sogno | è il primo in Serie A»

(Di domenica 8 dicembre 2019) Luigiè stato il protagonista della vittoria delsulla Sampdoria: il portiere ha neutralizzato ildi Quagliarella Luigiè stato il protagonista a sorpresa di Sampdoria-. Il portiere dei ducali haildi Quagliarella. Ecco cosa ha dichiarato in zona mista. «Siamo contenti e ci siamo portati a casa tre punti importantissimi. Sono molto contento, è ilche paro inA ed è un. Soprattutto perché è valso tre punti. Godiamoci questa vittoria, poi da domani penseremo anche al Napoli». Leggi su Calcionews24.com

