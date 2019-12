Morto a 21 anni il rapper Juice Wrld

tvzap.kataweb

(Di domenica 8 dicembre 2019) Un attacco epilettico è stato fatale per Jarad Anthony Higgins, vero nome del, che ècosì a soli 21. Il ventunenne musicista era appena atterrato da un volo dalla California all’aeroporto di Chicago e ha avuto un attacco epilettico, inutile la corsa in ospedale.deve la sua popolarità a un campionamento di un brano di Sting, Lucid Dreams del 2018. Aveva scelto quel nome d’arte come omaggio all’interpretazione di Tupac Shakur del 1992

ilpost : È morto a 91 anni Piero Terracina, sopravvissuto di Auschwitz - Rvaticanaitalia : E' morto a Roma a 91 anni Piero #Terracina , uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz. Lo… - SkyTG24 : È morto a 91 anni #PieroTerracina, uno degli ultimi sopravvissuti allo sterminio di #Auschwitz. FOTO -