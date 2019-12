LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Miressi-Di Liddo d’ARGENTO e Carraro di BRONZO!!

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE 18.36: Ora è il momento di Thomas Ceccon nella finale dei 100 misti. 18.33: Altra medaglia d’argento per l’Italia nei 100 farfalla donne con Elena Diche in 56″37 deve arrendersi alla bielorussa Shkurdai (56″21). Terza posizione per la greca Ntountounaki (56″44). Quinta posizione per Ilaria Bianchi (56″92). Una prima parte, forse, poco convincente dell’azzurra è costata caro, perché nella seconda parte è stata particolarmente solida. 18.29: Altra gara dai forti tratti azzurri, con Ilaria Bianchi ed Elena Diche cercano il colpo nella finale dei 100 farfalla donne. 18.27:ARGENTO!!!! L’azzurro si deve arrendere ad un Morozov, oggi, più forte in 45″53, ma comunque realizza il nuovo record italiano di ...

