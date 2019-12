Fiorentina | Pradè sul rischio esonero Montella e sull’ipotesi Gattuso

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) E’ un momento difficile in casa. La sconfitta odierna con il Torino complica la situazione in classifica, al termine del match ecco le parole del dsai microfoni Rai: “Vincenzonon è ae domenica prossima siederà come sempre in panchina. Il mister è una persona intelligente, sa che non è un periodo semplice. Insieme ai calciatori ce la faranno ad uscire fuori. Ipotesi? Non abbiamo mai parlato con lui”.L'articolosule sull’ipotesiCalcioWeb.

