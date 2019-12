Sardine sempre più strette

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Da Francesca Pascale ai PapaBoys, dai partigiani ai rifugiati. Al grido “Siamo tutti”. Tutti, tutti incuriositi dal fenomeno, simpatizzanti o già schierati. Mancano ancora sette giorni al sabato della manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, prova del nove nel mare aperto nazionale, ma levedono giorno dopo giorno unirsi al loro banco persone che probabilmente consideravano distanti anni luce dal loro mondo. Fa rumore l’endorsement di Francesca Pascale, che in un’intervista all’Huffpost non nasconde il suo interesse per leal punto da valutare “il piacere di riscendere in piazza per la libertà di tutti” a Roma il 14 dicembre. “Vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi”, spiega la compagna del Cav. Parole a cui ...

Capezzone : #Fazio chiama #Puccini “Giuseppe Puccini” (informarlo che non si chiamava così), e, parlando di #Tosca, cita il “me… - La7tv : #dimartedi #Mes, Mattia Santori: 'Noi abbiamo sempre detto che la Politica con la P maiuscola significa delegare qu… - LegaSalvini : ++ GRAZIE SARDINE: CI FATE CRESCERE SEMPRE DI PIU' ++ #BorgonzoniPresidente #26gennaiovotoLega -