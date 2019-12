Sardine | Francesca Pascale | “Valuto di scendere in piazza con loro” Il fondatore

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) La compagna di Silvio Berlusconi potrebbeincon le. E il movimento anti sovranista è disposto ad accoglierla, ricordando però che Forza Italia è alleata della Lega. “Non abbiamo bandiere proprio perché accettiamo chiunque voglia prendere posizione contro la retorica sovranista divisiva professata da una parte della destra. Rimane il fatto che in Emilia Romagna e non solo Forza Italia è alleata proprio con i principali artefici di questa retorica. Ma se viene con una sardina bella colorata, chiuderemo un occhio”, sono le parole uste da Mattia Santori,delle, per commentare l’interesse diper il movimento di protesta. “Guardo con interesse alle, vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi”, dice la compagna dell’ex premier in una intervista ...

