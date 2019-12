Presto un’unica rete per i simulatori degli F-35?

it.insideover

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dal prossimo anno aumenteranno le tecnologie a disposizione dei piloti dei Lockheed Martin F-35, specialmente quelle relative alle esercitazioni al simulatore. L’azienda statunitense, infatti, si è posta l’obiettivo entro la fine del 2020 di far sì che sia possibile connettere intra di loro tutti idi volo presenti negli Stati Uniti, così da assicurare lo svolgimento in contemporanea delle esercitazioni. Ma se in un primo momento l’Aeronautica statunitense (Usaf, Us Air Force) è l’obiettivo diretto di Lockheed Martin nel futuro anche il Regno Unito avrà questa capacità, fungendo da trampolino per una sua potenziale estensione anche agli altri Paesi (tra cui l’Italia) che utilizzano il caccia multiruolo di quinta generazione. Lo scopo non è solo quello di aumentare l’interoperabilità tra le diverse aeronautiche, ma anche quello di ridurre i costi ...

