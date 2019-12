Pagelle Udinese-Napoli | voti Gazzetta e commento post partita

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lee iin tempo reale de la. Commentisu primo e secondo tempo diprimo tempo: la squadra sembra esser scesa in campo completamente scialba e priva di idee. Ne ha approfittato l’che con un rasoterra velenosissimo di Lasagna si è portata in vantaggio. Ilprova in qualche modo a reagire ma gli 11 in campo sembrano spenti ma soprattutto demotivati mentalmente. Suona molto strana questa cosa soprattutto alla luce delle parole di Cristiano Giuntoli nel pre-e in base a quanto filtrava da Castel Volturno, con i ripetuti sorrisi di Carlo Ancelotti. Tra i più negativi della prima fase di gara c’era sicuramente Lorenzo Insigne, che è stato sostituito, oltre che Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese si è reso protagonista in negativo nell’azione del gol che ha portato in vantaggio i padroni di ...

