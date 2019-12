Francesca Pascale | Io sto con le Sardine contro l' estremismo sovranista

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019)sta con le. La compagna di Silvio Berlusconi, intervistata oggi dall'Huffington Post, si dimostra sempre più lontana dalle posizione del leader di Forza Italia e, dopo essersi eletta attivista per i diritti delle persone LGBT, oggi si dichiara sostenitrice del movimento delle, al punto da valutare di scendere in piazza coi manifestanti il 14 dicembre prossimo a Roma.Si tratta di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato. Un errore che a suo tempo è stato commesso con i 5 stelle ed il risultato è quello che è oggi sotto gli occhi di tutti. Perché etichettarlo come un gruppo manovrato da ambienti di sinistra, al fine di sminuirlo? Prima di chiedersi da chi è costituto bisognerebbe riflettere sul motivo che li ha portati a scendere in piazza. Un fiume di persone ...

Corriere : Francesca Pascale: «Io sto con le Sardine, pronta a scendere in piazza con loro» - HuffPostItalia : 'Io sto con le sardine, potrei scendere in piazza con loro'. Intervista a Francesca Pascale - Corriere : Francesca Pascale: «Io sto con le Sardine, pronta a scendere in piazza con loro» -