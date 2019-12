Cuore si ferma per 6 ore e poi riparte | miracolo in Spagna

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un caso talmente raro che è stato definito undagli stessi medici. La protagonista è Audrey Mash, 34enne britannica, ma che da 2 anni vive a Barcellona. La donna si trovava insieme al marito, Rohan Schoeman, sui Pirenei, nella zona di Girona. Audrey e Rohan erano usciti all’alba dal rifugio in cui si trovavano per provare a raggiungere una vetta vicina a loro ma si sono persi. Bloccati da una tempesta di neve, hanno iniziato a perdere visibilità; lei, lentamente, ha cominciato ad andare in ipotermia. Secondo quanto riporta il Mirror, prima avrebbe smesso di parlare, poi si sarebbe addormentata davanti al marito. Inutili tutti i tentativi del compagno di tenerla sveglia e quindi in vita. Quando sono arrivati i soccorsi Audrey aveva una temperatura corporea di 18 gradi e non dava segni di vita. Ilnon batteva, i polmoni erano inerti. I medici però non si sono arresi, ...

