Ambiente | raddoppiano in Lombardia le foreste certificate | quasi 70mila ettari

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Grazie all’azione e al sostegno della Regionesono sensibilmente aumentate negli ultimi anni le superfici forestalipresenti sul territorio regionale. Solo nell’ultimo anno i boschi con certificazione ambientale (ossia riconosciuti a livello internazionale come gestiti in modo sostenibile) sonoraddoppiati, passando a coprire da 38.885 a 70.486, pari all’11% dei boschi lombardi contro una media nazionale del 9%. Su 24 consorzi sono 9 quelli certificati, i quali detengono il 68,4% della superficie boscata complessivamente conferita. L’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle, Ersaf, accompagnerà’ gli altri consorzi, comunità montane e comuni nel percorso di certificazione. “Stiamo spingendo sull’acceleratore – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, ...