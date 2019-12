Valentino Rossi VS Lewis Hamilton | i campioni scaldano i motori

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019)VS, i due. La foto del Dottore a bordo della Mercedes infiamma la sfida. Aspettando la risposta del campione britannico, ovviamente… Riflettori puntati su, che il 9 dicembre a Valencia si scambieranno i posti. Il campione inglese passerà in sella alla moto del Dottore, che a sua voltà sarà alla guida della Mercedes.VSGli appassionati deiattendono con ansia il confronto tra i due, che hanno già iniziato i preparativi in vista del grande evento che a suo modo resterà nella storia non solo dei protagonisti, ma anche del mondo delle corse. Fonte foto: https://www.facebook.com/VR46Official, “Emozionato di questo scambio con una leggenda, sei pronto Vale?”ha scaldato isui social ...

SkySportF1 : ?? @ValeYellow46 sale sulla @MercedesAMGF1 di @LewisHamilton ?? e sullo scambio con il sei volte campione dice?? FOTO… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 è pronto per lo scambio con @LewisHamilton ?? E spunta una sua foto nella Mercedes ?… - SkySportMotoGP : ? 'Valentino, sei pronto?' ?? #LH44 risponde a Rossi in vista dello 'scambio' ? -