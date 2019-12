Un gruppo di ragazzi aiutano un uomo anziano in difficoltà

bigodino

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Di solito, isembrano indifferenti quando si tratta di anziani ma il gesto di undi adolescenti nei confronti di unche faceva fatica a camminare non è passato inosservato. Ihanno fatto ciò che ritenevano giusto senza sapere di essere ripresi e fotografati. Ecco cos’è accaduto. I gesti più semplici e disinteressati possono avere ricompense inaspettate, come nel caso di questodi amici dell’Idaho. Itrascorrevano il pomeriggio insieme quando incontrarono unche aveva bisogno di qualcuno per poter tornare a casa. Senza esitazione, i giovani gli si avvicinarono per sostenerlo senza sapere che qualcuno dall’altra parte del marciapiede osservava con stupore il loro atto di gentilezza. Gli amici hanno accompagnato il nonno passo dopo ...

OldFashioned487 : E niente raga qua mi stanno massacrando socialmente perché ho avuto l'ardire di creare un gruppo whatsapp con ben 3… - pgudine : #dalleParrocchie - #Rivignano Come da tradizione, l’Avvento dei bambini e ragazzi di Rivignano è più entusiasmante… - LioKlingo : Buonasera ragazzi oggi ancor più scorpacciata di #golftv. Io spero che prima o poi Finau dia la svolta alla sua car… -