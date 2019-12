Tre giorni di Natale | cast | trama e data di rilascio della miniserie targata Netflix

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tre Natali, tre sorelle e tanti segreti, questa è ladi Trediche verrà rilasciata suil 6 Dicembre. Se la vostra attività preferita durante le feste è il Binge watching, questo prodotto è proprio quello che fa per voi! Ecco tutto quello che c’è da sapere. Tredidi rilascio Dìas De Navidad (Tredi) è la, creata e diretta da Pau Freixas. La serie racconta le vicissitudini di tre sorelle, Valentina, Maria e Adela, durante le feste Natalizie, in tre periodi della loro vita: da adolescenti, adulte e da anziane. La suggestiva casa in montagna farà da sfondo alle varie storie e dinamiche familiari che si intrecceranno e verranno affrontate da diverse prospettive. “È come la storia che ascoltiamo davanti al camino, narrata dalla voce dolce di nostra nonna, che racconta ...

crocerossa : #Jump19 è stato un ponte tra memoria e futuro. Conclusa la tre giorni #CroceRossa a Milano con la medaglia d’oro a… - OfficialSSLazio : Subito in campo, a tre giorni di distanza: c’è #LazioUdinese Ore 15:00, Stadio Olimpico ?? #CMonEagles ?? - LucaColantoni : Com'era il detto? Il pesce dopo tre giorni puzza... La puzza di strumentalizzazione da una parte e di arrivismo da… -