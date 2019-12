Lazio-Juventus | Sarri | “Mi aspetto un approccio violento da parte loro Trequartista a

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Sono punti pesanti”. Queste le parole di Maurizio, allenatore della, per presentare l’anticipo che attende i bianconeri domani contro laall’Olimpico. “Sono tutte importanti le partite, i punti sono punti. Poi comprendo che è giusto enfatizzare certe gare, ma siamo in un momento della stagione in cui niente è decisivo. E’ sicuramente un turno importante come gli altri, con un livello di difficoltà elevato per tutte le squadre di alta classifica”, ha aggiunto il tecnico bianconero a proposito della sfida tra Inter e Roma. Nerazzurri che hanno approfittato del passo falso della Juve contro il Sassuolo: “Spero che il sorpasso dell’Inter sia da stimolo e motivazione, avere una squadra d’avanti potrebbe spingersi a fare tanti punti”. “Nelle gare post Champions troviamo più difficoltà, forse ...

romeoagresti : #Juventus: #Ramsey salta la trasferta contro la #Lazio a causa di un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra… - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ? #Ramsey non ci sarà contro la #Lazio ?? Sovraccarico ai flessori della coscia sinistra… - juventusfc : Tattica oggi al #JTC, a meno 2??dalla Lazio -