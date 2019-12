Death Stranding | più di 6000 recensioni negative rimosse da Metacritic

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Come ormai tutti saprete,è un titolo che ha letteralmente diviso il pubblico, c'è infatti chi lo ritiene un capolavoro di originalità mentre per altri è semplicemente l'ennesimo gioco sopravvalutato.Il noto sitoha di recente eliminato oltresul gioco, questo perché frutto di una campagna di review bombing. Nonostante queste motivazioni molti giocatori hanno storto il naso, anche perché c'è da considerare chenon ha mai eliminatodegli utenti (anche se discutibili), tale scelta è stata fatta solo verso il titolo di Hideo Kojima.ha poi sollevato accese polemiche in quanto nominato ai The Game Awards 2019, questo perché il produttore e conduttore Geoff Keighley (oltre ad apparire nel gioco) è un amico di Hideo Kojima. Secondo alcuni è questo il motivo per il qualeè stato nominato ...

