calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Clamoroso episodio che si è verificato nel mondo del calcio, nelo in una partita del campionato umbro Under 15, tra Trasimeno e Real Virtus disputata a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. L’è stato colpito ripetutamente dalla mamma di unprecedentemente. Poi sono arrivate le decisioni del giudice sportivo con la multa al Trasimeno per 1300 euro ed un giocatore squalificato per 11 giornate “perche’ al termine della gara, sfruttando un cancello lasciato colpevolmente aperto, un soggetto riconducibile a detta societa’ (verosimilmente la madre di un giovaneprecedentemente) entrava in campo ed aggrediva fisicamente il direttore di gara. In particolare, la signora, avvicinatasi con tono minaccioso all’, lo colpiva sul collo per circa dieci volte, altresi’ strattonandolo e ...

CalcioWeb : Calciatore espulso, donna aggredisce arbitro [DETTAGLI] - framis74 : RT @ftblsm: ... nel 1962 è al @BfcOfficialPage, e nella classifica dei rossoblù di tutti i tempi Janich si piazza all'ottava posizione per… - ftblsm : ... nel 1962 è al @BfcOfficialPage, e nella classifica dei rossoblù di tutti i tempi Janich si piazza all'ottava po… -