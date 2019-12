Super Immobile | il sottovalutato Ciro è già a quota 19 gol ed è più importante di

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è il grande protagonista di Lazio-Juve che si giocherà sabato 7 dicembre. Il ragazzo di Torre Annunziata, scrive Fabrizio Biasin su Libero, segna un gol a partita da quando ha messo piede in campo (19 in 17 gare in stagione, dei quali 17 in 14 di A: capocannoniere) e sabato, si sconter

TMW_radio : ?? #Maracanà ????? @misterdimarzio ?? La super gara sarà quella dell'Olimpico #LazioJuventus. La #Lazio gioca bene,… - sportli26181512 : Fifa 20: super Immobile e Pasalic nella squadra della settimana: Nuova settimana e nuova Team of the week...… - GiulianoPeris : @OfficialSSLazio @ciroimmobile Applausi applausi per Ciro immobile fantastico bomber la Juventus ha cr7 noi ci17 e… -