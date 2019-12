Non installate queste app dalla rete o si impadroniranno dei vostri dati

tuttoandroid

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un nuovo malware, che si installa attraverso applicazioni reperite sul web, è in grado di sottrarre numerose informazioni personali e acquisire screenshot in maniera silenziosa. L'articolo Nonappo sideiproviene da TuttoAndroid.

Claudio80749165 : Dai su che non ti crederanno se pensi che le telecamere messe lungo il tuo tragitto sono state installate li per ve… - italskipper : @100kgdicaos ... che ridono di cazzate e scendono giù da incoscienti Secondo me la compagnia delle sciure milanesi… - sonoclaudio : @Pinperepette @BiondoNik @Linkiesta @liviovarriale Nulla, Andrea. Stiamo parlando della stessa cosa, ma rispetto ad… -