Niente beta per i Samsung Galaxy A | la situazione è in stallo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Non sappiamo quando esattamente iA riceveranno l'aggiornamento ad Android 10, che, a detta del produttore asiatico, potrebbero iniziare ad accogliere la major-release ad aprile 2020. Stando a quanto riportato da SamMobile, era lecito aspettarsi almeno che per i dispositivi venisse aperto entro la fine del 2019 un programma, cosa che finora non è accaduta, e che dubitiamo possa ancora succedere prima che l'anno volgi al termine. Il colosso di Seul attraverso i propri forum ufficiali ha anche fatto sapere non è calendarizzato alcun programmaper iA. Questo significa che bisognerà attendere un po' più del previsto per veder arrivare la versione preliminare di Android 10 con One UI 2.0 a bordo deiA (sempre che non succeda qualcosa nel frattempo). Non è escluso che i piani di cui ha parlato l'azienda asiatica possano cambiare nel ...

