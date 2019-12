Ex Ilva piano di esuberi ArcelorMittal | segna il futuro di Taranto e del Sud

urbanpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sono 4700, di cui ben 2900 da subito, dall’inizio del 2020. Sono gliprevisti dal nuovoindustriale diper l’exdi. La multinazionale franco-indiana che avrebbe dovuto rilanciare lo stabilimento siderurgico, il più grande insediamento industriale del Sud Italia, fa dunque un netto passo indietro. Unche ha tutte le caratteristiche della dismissione. I numeri dei licenziamenti, usciti ieri dai colloqui in corso tra l’azienda e il governo al Ministero dello sviluppo economico, hanno fatto infuriare i sindacati e buona parte della maggioranza. Ma quali sono le reali intenzioni di Arcelor Mittal sullo stabilimento di? Il ministro Patuanelli: «Questa non è l’idea che ha il Governo sullo stabilimento» «L’azienda invece di fare un passo avanti ha fatto qualche passo indietro, ricominciando a parlare di 4.700 ...

BentivogliMarco : ??Nuovo piano industriale #ArcelorMittal inaccettabile 6300 esuberi: Governo dopo pasticcio combinato ritorni gara… - Ettore_Rosato : 4700 esuberi in quattro anni non si può definire “nuovo Piano industriale”. Se ArcelorMittal vuole chiudere stabili… - fattoquotidiano : Ex Ilva, Conte boccia il piano di ArcelorMittal: “Non va bene, lo respingiamo. Negoziato prosegue” -