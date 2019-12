Agrigento | lanciati tre cuccioli di cane da una macchina in corsa

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Quello che è accaduto a Naro, un comune italiano in provincia di, è stato definito un caso di gravità inaudita e si spera che presto si riesca a rintracciare il colpevole. Tre cagnolini sono stati gettati da un’auto in, sull’asfalto, in mezzo al traffico. Sono stati salvati da alcune volontarie del posto. Secondo quanto riportato, due dei tre cagnolini sono stati portati subito dal veterinario, ma uno di loro è morto a causa di una grave emorragia. Sulla vicenda è intervenuto Rinaldo Sidoli, il portavoce dell’Ape (Alleanza Popolare Ecologista). Il signor Sidoli si è mostrato indignato davanti a quanto è successo ed ha ricordato al sindaco del posto, che ha l’obbligo di tutelare anche gli amici a quattro zampe, perché è proprio la legge che glielo impone. Ciò ...

MarcoPic12 : RT @pelosinelcuore: #NARO #AGRIGENTO #Sicilia ORRORE CUCCIOLI LANCIATI CON VIOLENZA SULL'ASFALTO E MASSACRATI da una macchina in corsa o da… - surianof : RT @pelosinelcuore: #NARO #AGRIGENTO #Sicilia ORRORE CUCCIOLI LANCIATI CON VIOLENZA SULL'ASFALTO E MASSACRATI da una macchina in corsa o da… - BLIND_DATA24 : RT @pelosinelcuore: #NARO #AGRIGENTO #Sicilia ORRORE CUCCIOLI LANCIATI CON VIOLENZA SULL'ASFALTO E MASSACRATI da una macchina in corsa o da… -