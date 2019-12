Vishing | la cybertruffa che arriva via telefono

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Francesca Bernasconi È l'ultima frontiera del cybercrime. I truffatori si spacciano alper agenti di polizia o dipendenti della banca della vittima e si fanno dare informazioni personali e finanziarie È la nuova frontiera del cybercrime. E tutto quello che serve ai truffatori è una voce professionale, autorevole, in grado di far cadere nella trappola gli utenti all'altro capo del filo. La truffa telefonica Il nuovo metodo usato dai criminali, per estorcere alle vittime dati personali, si chiama "". È un neologismo anglosassone, nato dalla fusione tra "voice" e "phishing". L'obiettivo del truffatore, infatti, è lo stesso di quello di chi si affida al phishing tradizionale, che viene fatto via mail: entrare in possesso di alcuni dati, finanziari o personali, della vittima. Il metodo è stato usato nella frode smantellata questa mattina, a danno di centinaia di ...

