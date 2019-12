Ora per Salvini un parlamentare che canta “Bella Ciao” è uno spettacolo indegno

Matteo Salvini a Stasera Italia : "Manovra di tasse demenziale. Ora capite perché ho mollato" : Matteo Salvini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, attacca il governo: "Non mi sembra molto intelligente fare una manovra basata sull'aumento delle tasse". Di più, dice il leader della Lega: "Ora gli Italiani hanno capito la mia scelta di agosto. Avevano previsto manovra fatta

Basket - Under 18 : ancOra una vittoria per l’Edil Appia Sant’Agnese : Tempo di lettura: 2 minutiContinua imperterrita la marcia dell’Edil Appia Basket Sant’Agnese che nella settima giornata del campionato Under 18 Campania conquista la quinta vittoria consecutiva, la sesta in stagione battendo tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di via Olmo Lungo il Basket Aragona 67 a 46. Partita che ha visto i padroni di casa sempre in pieno controllo ma mai capaci di scrollarsi di dosso una coriacea Aragona, capace ...

Nomine e mazzette. L’ex eurodeputata azzurra Comi appesa al Riesame. I giudici si sono riservati la decisione. Per Ora resta ai domiciliari. E spuntano anche nuove accuse nei suoi confronti : Il destino delL’ex eurodeputata azzurra Lara Comi (nella foto) è appeso alla decisione del Tribunale del Riesame di Milano. Arrestata il 14 e messa ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta denominata “Mensa dei poveri”, relativa un sistema di mazzette, Nomine e appalti pilotati e finanziamenti irregolari alla politica in Lombardia e accusata di corruzione, truffa aggravata al Parlamento europeo, finanziamento illecito e false fatture, ...

Nomine e mazzette. L’ex eurodeputata azzurra Comi appesa al Riesame. I giudici si sono riservati la decisione. Per Ora resta ai domiciliari ma spuntano altre accuse : Il destino delL’ex eurodeputata azzurra Lara Comi (nella foto) è appeso alla decisione del Tribunale del Riesame di Milano. Arrestata il 14 e messa ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta denominata “Mensa dei poveri”, relativa un sistema di mazzette, Nomine e appalti pilotati e finanziamenti irregolari alla politica in Lombardia e accusata di corruzione, truffa aggravata al Parlamento europeo, finanziamento illecito e false fatture, ...

Domani l’asta Sport MemOrabilia. Tesori sportivi messi in vendita da persone che se ne privano per far cassa : Su Repubblica, Maurizio Crosetti racconta dei tanti Tesori Sportivi che Domani alle 15 saranno messi all’asta per l’asta Bolaffi “Sport Memorabilia 2019”. Un catalogo splendido, con pezzi straordinari, messi in vendita da persone che chissà per quale motivo, legato a vicissitudini personali, se ne privano per fare cassa. Per avere la maglia di Coppi si parte da una base di 20 mila euro, per quella di Pelé da 10 mila. La ...

Papa Francesco alla Cop25 : «Misure per combattere il cambiamento climatico sono ancOra insufficienti» : «La crescente consapevolezza» di un intervento sul cambiamento climatico «è ancora troppo debole, incapace di rispondere adeguatamente al forte senso di urgenza di mettere in campo rapide azioni richieste dai dati scientifici a nostra disposizione». Le parole fanno parte di uno dei passaggi del messaggio inviato da Papa Francesco ai partecipanti alla Cop25 di Madrid, la conferenza indetta dall’Onu sul clima che si tiene in questi ...

La concorrente napoletana di Masterchef denuncia : «Insultata per 8 anni - Ora basta» : Luisa non ne può più, così ha deciso di darci un taglio e smetterla di subire passivamente: non è più disposta a lasciar correre sugli attacchi di cui ciclicamente...

Sassuolo Perugia - le parole di Oddo : «Ora guardiamo al campionato» : Il tecnico del Perugia Oddo non vuole cali di concentrazione dopo la vittoria col Sassuolo: «L’obiettivo è il campionato» Il Perugia, nonostante la differenza di categoria, ha battuto il Sassuolo in Coppa Italia. Le parole di Oddo in conferenza stampa: «Siamo contenti per la vittoria odierna ma non dobbiamo esaltarci, il nostro primo obiettivo resta il campionato. Sicuramente prendiamo tutto quello che di positivo c’è stato, ma ora ...

Scoperto il primo pianeta gigante intorno ad una nana bianca - ma sta evapOrando : il sistema solare potrebbe avere lo stesso destino : Utilizzando il Very Large Telescope dell’ESO, i ricercatori hanno Scoperto per la prima volta le prove di un pianeta gigante associato ad una nana bianca. Il pianeta orbita la calda nana bianca (i resti di una stella simile al sole) a distanza ravvicinata, spogliandosi della sua atmosfera e formando un disco di gas intorno alla stella. Questo sistema unico indica come potrebbe essere il nostro sistema solare in un lontano futuro. Lo ...

Perugia - Fulignati : «Grande vittoria. Ora spero nell’esordio in campionato» – VIDEO : Andrea Fulignati è stato sicuramente il migliore in campo nella vittoria del Perugia contro il Sassuolo in Coppa Italia. Le sue parole (-Dal nostro inviato Antonio Parrotto) Andrea Fulignati, portiere del Perugia, migliore in campo nella vittoria del Grifone sul Sassuolo in Coppa Italia ha parlato in zona mista. Le sue parole. «Era importante portare a casa il risultato. Abbiamo lottato fino alla fine. Avevamo bisogno ...

Un deputato americano confessa di aver sottratto fondi alla campagna elettOrale per acquistare giochi su Steam : Un membro del Congresso degli Stati Uniti si è dichiarato colpevole davanti alla corte federale martedì perché reo di aver rubato centinaia di migliaia di dollari ai fondi della campagna elettorale. Questo denaro è stato speso, oltre che in viaggi e cene, anche per acquistare giochi su Steam.La storia inizia nel 2016, quando Duncan D. Hunter è stato interrogato per la prima volta dagli investigatori riguardo al suo lussuoso stile di vita. La ...

Per Android 10 sui Samsung Galaxy A è ancOra tutto fermo. Nessun programma beta è in calendario : Quel che gli appassionati non potevano prevedere è che a fine 2019 non ci fosse traccia di un programma beta per i Samsung Galaxy A L'articolo Per Android 10 sui Samsung Galaxy A è ancora tutto fermo. Nessun programma beta è in calendario proviene da tuttoAndroid.

Eco-sostenibilità a La Sapienza - MOrassut : è bene per Roma : Roma – “La scelta di creare un percorso universitario sulla sostenibilita’ si inserisce perfettamente nel dibattito culturale sulla sfida ai cambiamenti climatici oggi in grande fermento. Le nuove generazioni avvertono i pericoli di un modello di sviluppo che mette in discussione il loro futuro e il mondo si e’ rimesso in movimento per dare una risposta concreta all’emergenza ambientale”. Lo dice il ...

Maltempo : allerta meteo 5 dicembre per tempOrali e venti di burrasca - le regioni a rischio : Maltempo giovedì 5 dicembre con temporali e venti di burrasca al sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria e su parte della Sardegna. allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Veneto, Basilicata, Puglia, Sicilia e sui restanti settori di Calabria e Sardegna.Continua a leggere