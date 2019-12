Mes | l' Eurogruppo blinda la riforma | «Firma a inizio 2020» Visco | modifiche limitate

Mes - Centeno (Eurogruppo) : "Nessuna ragione per cambiare". Lega avvia raccolta firme : Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno entra nel dibattito in corso in Italia sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism). A essere finito nel ciclone è il cosiddetto fondo salva Stati che secondo la Lega di Matteo Salvini non è emendabile ma è solo da rigettare perché mette in definitiva in pericolo i risparmi degli italiani. Il M5s invece preme per il rinvio della riforma, ...

Ue : fonti governo - Italia ad Eurogruppo chiederà Mes in ‘pacchetto’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “In vista della prossima riunione dell’Eurogruppo del 4 dicembre 2019 il governo affronterà il negoziato riguardante l’Unione Economica e Monetaria (completamento della riforma del Mes, strumento di bilancio per la competitività e la convergenza e definizione della roadmap sull’unione bancaria) seguendo una logica di ‘pacchetto'”. Lo precisano fonti della presidenza del ...

