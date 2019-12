Giorgia Palmas con l’abito bianco fa sognare Filippo Magnini

musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Quando i follower hanno vistoin abitosotto l’albero di Natale accanto al suonon hanno avuto più dubbi, le nozze potrebbero essere al più presto: “Se non ti sposa lui, lo faccio io” hanno scritto in tanti. Proprio come una principessa,ha posato davanti agli occhi languidi di. Lui ha commentato: “Come nei sogni… il mio sogno!”. “I sogni son desideri di felicità” è la didascalia diper commentare la splendida foto che lo ritrae conin abito da sposa. “Amore mio” replica lei in uno scambio continuo di cuoricini e romanticherie. La coppia si trova sulle Dolomiti per un evento di moda e ne approfitta per fare le prove dell’abitoin vista delle nozze. Un sogno che i due vorrebbero far avverare presto.

