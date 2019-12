A Jeff Bridges va bene così

Jeff Bridges : i 10 migliori film dell'attore : Jeff Bridges, i 10 migliori film dell'attore americano che oggi compie 70 anni: da Una calibro 20 per lo specialista a Il grande Lebowski. Sguardo deciso, sorriso sornione, una parlata un po' strascicata e occhi che esprimono gentilezza: tratti caratteristici che non possono che corrispondere a Jeff Bridges. Nato in una famiglia di attori, Bridges ha conquistato davvero tutti con le sue interpretazioni, rinnovandosi sempre e facendosi conoscere ...