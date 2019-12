Stava attraversando i binari | uomo travolto e ucciso dal treno

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Unè deceduto questa sera a Milano, dopo essere stato investito da un. L’incidente è avvenuto attorno alle 19.30 presso la stazione Pieve Emanuele, in via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e il 118. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’stessequando è sopraggiunto ilche l’ha.L'articolodalMeteo Web.

