Maltempo | al via il piano invernale di Autovie Venete con 10 posti neve lungo la rete

Maltempo Toscana : avviato il ripristino a Serravalle Pistoiese : Continua la ripresa in seguito al violento Maltempo che ha interessato in Nord Italia, in particolare Toscana e Liguria. Sopralluogo questa mattina dell’assessore regionale della Toscana Federica Fratoni a Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, all’indomani degli allagamenti dovuti al tombamento del rio Casale che ha esondato inducendo anche una rottura arginale. Insieme a Fratoni, l’amministrazione comunale e i ...

Maltempo - agricoltori isolati nell’Alessandrino : “Tra frane e strade chiuse viviamo sempre in allerta”. E il dissesto mette a rischio il lavoro : Stefania Grandinetti e Antonio Aricò dell’azienda agrituristica “Le Piagge” di Ponzone, in provincia di Alessandria, ci mostrano la realtà di disagio e isolamento che stanno vivendo in questi giorni a seguito di settimane di piogge e nubifragi. frane e smottamenti hanno aperto crateri nelle strade e reso inutilizzabili o pericolosi i collegamenti con le città, mentre molte case risultano ancora raggiungibili solo a piedi e senza acqua ...

Maltempo Belluno : lunedì al via lavori sulla frana di Carfon : lunedì mattina partiranno i primi lavori sulla frana di Carfon (Canale d’Agordo), nel bellunese. Lo comunica la Provincia di Belluno, sottolineando che verrà eseguita una prima fase di ripulitura del versante su cui, per gli effetti del Maltempo, si era formato un ampio smottamento. I lavori riguarderanno in particolare lo sgombero della strada comunale interessata dalla frana, la rimozione di massi e vegetazione pericolante, e anche la messa in ...

Emergenza viabilità e Maltempo - sindacati e imprese : «Finito il tempo delle parole» : Il governatore Toti ha incontrato in Regione sindacati e rappresentanti delle categorie produttive per fare il punto della situazione

Maltempo : piogge torrenziali in Val Nervia - fitte nevicate in Valtellina : piogge torrenziali hanno generato un’ondata di acqua e fango che ha rischiato di travolgere questa mattina diverse auto che percorrevano la strada provinciale della Val Nervia: la provinciale si è trasformata in un fiume in piena tra Isolabona e Dolceacqua e l’acqua mista a fango ha sfiorato le automobili che hanno rischiato di essere trascinate a valle. Molte squadre di vigili del fuoco sono impegnate in Val Nervia per ...

Viadotto A6 - gli esperti : 15 mila metri cubi di fango in bilico. La Torino-Savona già oggetto di un'indagine di Anac sui costi di manutenzione. Maltempo - la Regione : «Danni stimati per 330 milioni» : La ministra delle Infrastrutture De Micheli: «Piano straordinario per la Liguria». La Procura di Savona: «I piloni saranno oggetto di indagine»

Verifiche sui viadotti dopo il Maltempo - chiuso un tratto della A26 : Torino-Piacenza. Il Ticino esonda a Pavia. Torna utilizzabile anche la A5 tra Ivrea e Pont-Saint-Martin. Allerta rossa in Emilia-Romagna

Maltempo - la situazione viabilità tra Liguria - Piemonte e Lombardia : alcune strade riaperte : In Lombardia, a Luino (Varese), è stata riaperta la strada statale 394 ”del Verbano Orientale”, chiusa da sabato in via precauzionale all’altezza del km 34,700 per la piena del fiume Tresa. L’abbassamento del livello delle acque ha consentito ai tecnici Anas di riaprire il tracciato al traffico. In Piemonte è riaperta da questa mattina per fasce orarie la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Val Formazza” ...

Maltempo - ferrovia interrotta nel Bolognese : stanziati 5 milioni : Proseguono nel Bolognese i lavori di ripristino della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Ferrara), interrotta dal 17 novembre per un tratto di circa 4,5 chilometri tra Budrio e Mezzolara, per le conseguenze dell’esondazione del torrente Idice. Squadre di tecnici di Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) sono impegnati da un paio di giorni per ricostruire la massicciata danneggiata dall’acqua e ripristinare le linee elettriche e ...

Maltempo in Valle d’Aosta : torna la neve - convocato il Comitato operativo per la viabilità : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che è stato convocato per domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 16:30 nella sala funzioni della Protezione civile il Comitato operativo per la viabilità. Alla presenza del Presidente della Regione Antonio Fosson, del vice Presidente Renzo Testolin e dell’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy, il Comitato, presieduto dal Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta, traccerà una ...

Maltempo - crolla un tratto del viadotto sulla A6 : La Liguria continua a essere la regione più in difficoltà a causa dell'ondata di Maltempo straordinaria che sta colpendo gran parte dell'Italia da Nord a Sud. Il governatore Giovanni Toti ha tenuto una conferenza stampa e ha annunciato:"Chiederemo lo stato di emergenza su queste aree. Con ogni probabilità sarà un'estensione dello stato d'emergenza già decreto dal Cdm giovedì scorso. Stiamo compilando le schede dei nuovi danni. ...

Maltempo Pavia : Ticino in calo - rientra l’emergenza : Situazione dei fiumi verso la normalità in provincia di Pavia, dopo l’emergenza dei giorni scorsi, conseguenza delle piogge. A Pavia il Ticino è in calo e si è ritirato da via Milazzo, la via del Borgo Basso che si affaccia sul fiume. Rimane attivo il presidio allestito vicino al Ponte Coperto, con la presenza di protezione civile, vigili del fuoco e 118. Il livello del Po è sceso al Ponte della Becca: alle 8 di questa mattina era di 5,17 ...

