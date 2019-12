La Figc apre un’indagine sulle frasi di De Siervo

La Figc apre un’inchiesta sull’elezione di Micciché a presidente della Lega Calcio : Secondo quanto scrive Business Insider Italia, la Figc avrebbe aperto un’inchiesta sull’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. La procura federale starebbe indagando sull’assemblea in cui Micciché è stato eletto, tenutasi il 19 marzo 2018. In particolare, si punta il dito sul fatto che Micciché non abbia lasciato la carica nel CdA di RCS, guidata dal presidente del Torino Urbano Cairo e che quindi non sia di fatto ...